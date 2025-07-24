Osman Başeğmez İzmir'e Atandı, Bursa Valisi'nden Veda Ziyareti

Osman Başeğmez İzmir'e Atandı, Bursa Valisi'nden Veda Ziyareti
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Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'ne atanan Osman Başeğmez, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Ayyıldız, Başeğmez'e teşekkür belgesi takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü görevine atanan Osman Başeğmez, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Ayyıldız, Bursa'da görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve kuruma katkılarından dolayı Osman Başeğmez'e teşekkür ederek, kendisine başarı belgesi takdim etti. Vali Ayyıldız, Başeğmez'e yeni görevinde de üstün başarılar dilerken, kamu hizmetinde gösterdiği titizlik ve gayretin İzmir'de de aynı şekilde devam edeceğine inandığını ifade etti. Başeğmez ise Bursa'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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