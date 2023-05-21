Osman Ağa Konağı ADD Genel Merkezi oldu

47. Giresun Gönüllü Alay Komutanı Osman Ağa'nın Ankara'da ikamet ettiği konak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi olarak hizmet verecek.

47. Giresun Gönüllü Alay Komutanı Osman Ağa'nın Ankara'da ikamet ettiği konak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi olarak hizmet verecek.

ADD'nin 34. kuruluş yıl dönümünde Osman Ağa Konağı'nın yeni genel merkez binası olarak açılış töreni düzenlendi. Törene Giresun'dan Osman Ağa'nın torunu Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridunoğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü'nün torunu Gülgün Bilgehan Toker ve çok sayıda davetli katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, Osman Ağa ve Giresun Uşaklarının Milli Mücadele sürecindeki önemli katkıları dile getirildi.

Programda konağın ADD'ye verilmesinde emekleri olan önceki dönem Giresun Milletvekili ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Danışmanı Murat Özgan'a Genel Başkan Hüsnü Bozkurt tarafından teşekkür plaketi sunuldu. - GİRESUN