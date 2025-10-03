Haberler

Ortopedi Doktoru Aydın Büdeyri'nin Babası Hayatını Kaybetti

Ortopedi Doktoru Aydın Büdeyri'nin Babası Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tedavi gören Aydın Büdeyri'nin babası Mehmet Reşit Büdeyri, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın ikindi namazında defnedilecek.

Gaziantep'te sağlık camiasının sevilen ismi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Aydın Büdeyri'nin babası Mehmet Reşit Büdeyri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sağlık camiasının sevilen ismi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Aydın Büdeyri'nin babası 73 yaşındaki Mehmet Reşit Büdeyri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büdeyri bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Büdeyri'nin cenazesi yarın ikindi namazına müteakip asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.