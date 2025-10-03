Ortopedi Doktoru Aydın Büdeyri'nin Babası Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te sağlık camiasının sevilen ismi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Aydın Büdeyri'nin babası 73 yaşındaki Mehmet Reşit Büdeyri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büdeyri bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Büdeyri'nin cenazesi yarın ikindi namazına müteakip asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedilecek. - GAZİANTEP
