Ortaokulda Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısında 146 bin lira toplandı

Bayburt Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısından elde edilen 146 bin 840 lira, Filistin'e gönderilmek üzere bağışlandı.

Okul Müdürü Celil Dağlar ve Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Zengin, hayır çarşısında satılan yiyecek ve el emeği ürünlerden elde edilen 146 bin 840 TL'yi Filistin ve Gazze'deki mazlumlara ulaştırılması için üzere Bayburt İl Müftülüğüne teslim etti.

Bağışı kabul eden İl Müftüsü Bayram Danacı, gösterilen duyarlılık dolayısıyla Okul Müdürü Celil Dağlar'a teşekkür ederek, öğrencilerden velilere kadar hayır çarşısına katkı sunan herkesi tebrik etti. - BAYBURT