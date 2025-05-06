Ortaokul öğrencisinin gönüllere dokunan ezanı Türkiye birinciliğini getirdi

Samsun'da ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emir Kayra Eke, ezan okuma yarışmasında sergilediği etkileyici performansla Türkiye birincisi oldu.

İlkadım ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda sergilediği performansla Türkiye birincisi oldu. İmam olan babası Recep Eke ile birlikte yarışmalara hazırlanan Emir Kayra Eke, 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan ve şimdi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzinlik yapan Selman Kızmaz'dan da uzaktan destek aldı. Akabinde sergilediği ezan okuma performansı Emir Kayra Eke'yi Türkiye birincisi yaptı.

Emir Kayra Eke, "Yarışmaya hazırlanma süreci yaklaşık 7 ay sürdü. 7 ay boyunca her öğle namazında Fatih Şimşek hocamız bana ezan okuttu. Babamla beraber her akşam yatmadan önce çalıştık. Ayrıca Selman Kızmaz hocam da uzaktan bana psikolojik destek verdi, moral verdi. Bundan sonra hedefim Ayasofya'ya müezzin olmak. Babam din görevlisi olduğu için küçüklükten itibaren elimize mikrofonu alarak dua ve Kur'an okumaya çalışırdık. Kur'an okumayı, ezan okumayı çok seviyorum" dedi. - SAMSUN