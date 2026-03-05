Haberler

Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere

Güncelleme:
Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'nda Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'nda Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'na katılan Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri, farklı kategorilerde kazandıkları derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Yarışmalarda başarılı performans sergileyen öğrenciler, kız ve erkek kategorilerinde elde ettikleri derecelerle madalyalara adeta ambargo koydu. Başarılı öğrenciler Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş öğrencilerin başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Öğrencilerimizin elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenimiz İbrahim Çalışkan'a teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
