Ortaokul Korosundan Neşet Ertaş Türküleri Konseri

Ortaokul Korosundan Neşet Ertaş Türküleri Konseri
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Ortaokul Korosundan Neşet Ertaş Türküleri Konseri
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Erzincan'da ortaokul öğrencileri, Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirmek üzere bir araya gelerek konser verdiler. Etkinlik, yoğun ilgi gördü ve katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.

Ortaokul öğrencilerinden oluşan koro Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi

ERZİNCAN - Erzincan'da müzik sınıflarında eğitim alan ortaokul öğrencilerinden oluşturulan koro, "Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınan ve 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdiler. Öğrencilerin konseri velilerden yoğun alkış aldı.

Erzincan Valiliği Himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla il genelinde 16 farklı okulda açılışları yapılan müzik sınıflarında eğitim alan öğrenciler tarafından Milli İrade Özel Uygulama Okulu ve Müşir Zeki Paşa Ortaokulu işbirliği ile Neşet Ertaş Türküleri konser etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salon'unda düzenlenen Neşet Ertaş Türküleri konser etkinliğine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Müzik sınıfı açılan okulların kendi bünyelerinde yaptıkları etkinliklerin kapanış programı Milli İrade Özel Uygulama Okulu ve Müşir Zeki Ortaokulu işbirliği ile oluşturulan koro tarafından Neşet Ertaş Türküleri seslendirildi.

Koro ve solo şeklinde seslendirilen türkülerin koro şefliğini Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müzik öğretmeni Çimen Kaya Topgül tarafından yapıldı.

Program sonunda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından koroda görev alan öğrenci ve öğretmenlere katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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