Ortaca'da 'Trafik Güvenliği Günü ve Haftası' etkinliği düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin arttırılması, karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkıların artırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolları Trafik Güvenliği Günü" takip eden hafta ise "trafik güvenliği haftası olarak kutlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Ortaca Atatürk Bulvarı üzerinde İlçe Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp'in katılımı ile sürücülere yönelik yaya önceliği uygulaması yapıldı. Yayalara geçiş üstünlüğünü sağlamak için yapılan uygulamada, araç sürücülerine yaya geçitlerinden geçişlerde yayalara yol vermeleri ve bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçme ve güvenli geçişleri sağlamak için bilgilendirme çalışması yapıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel