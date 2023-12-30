Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Personellerin Yeni Yılını Kutladı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesi'nde görev yapan personellerin yeni yılını kutladı. Başkan Uzundemir "Ortacalı Hemşerilerime, tüm insanlığa, ülkemize, sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. 2024'ü; şükürle, tevekkülle ve umutla selamlıyorum" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesi personellerini çalışma alanlarında ziyaret etti. Ziyaret esnasında personellerin yeni yılını kutlayan Başkan Alim Uzundemir, "Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle 2023 yılını geride bıraktık. Bu süreçte tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Girmemize sayılı günler kalan 2024 yılının; başta tüm belediye personel arkadaşlarıma, hep hizmet için koştuğum siz değerli Ortacalı Hemşerilerime, tüm insanlığa, ülkemize, sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. 2024'ü; şükürle, tevekkülle ve umutla selamlıyorum" dedi. - MUĞLA