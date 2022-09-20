- 'Ormanın yüzüğü' ismi verilen Deliklikaya Şelalesi'nin çevresi yeniden düzenleniyor

ARTVİN - Artvin'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki 'Delikli Kaya Şelalesi' yoğun ilgi görünce çevresinin yeniden düzenlenmesi kararı alındı.

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Artvin, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de yüksekten akan suyun kayayı zamanla aşındırmasıyla 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akmaya başlaması ile şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' ismi verilirken, şelale yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında şelale, yoğun ilgi görünce çevre düzenlenmesi kararı alındı. Murgul Belediyesi, Murgul Kaymakamlığı, Artvin İl Özel İdaresi ve DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projeyle şelalenin çevresi yenilenecek. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılandığı tesislerin yanı sıra otopark ve yürüyüş parkurları yapılacak.