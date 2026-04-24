Orman yangınlarına karşı tedbirler görüşüldü

Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Görüşmelerde; yangın öncesi hazırlık süreçleri, yangın anında yürütülecek müdahale çalışmaları ve yangın sonrası yapılacak faaliyetler detaylı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapılırken, olası risklere karşı hazırlıkların güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. - ZONGULDAK

