Orman Yangınında Şehit Olan Eren Arslan Adına Köyünde Hatıra Ormanı Oluşturuldu

HABER: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 24 yaşındaki AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan adına memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu köyünde hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan 24 yaşındaki AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın anısını yaşatmak amacıyla, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu köyünde hatıra ormanı oluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda gerçekleştirilen törende, fidan dikimi öncesinde dualar edildi, helva dağıtıldı. Eren'in, adını aldığı dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün askeri olarak savaş verdiği topraklarda şehit olduğu belirtildi.

Törene Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Eren'in babası Gürsel Arslan, yakınları, köy halkı, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler, ormancılar ve askerler katıldı. Eren ve tüm şehitler için dua edildi, ardından 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

"Yeşil vatan için, ülkemiz için şehit oldu"

Eren'in eniştesi Haşim Arlıer, törende yaptığı konuşmada, yeşil vatan için hayatını kaybeden Eren'in kısa yaşamında herkese örnek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"25 yıllık kısa hayatında bizlere örnek, değerlerimizin, felsefemizin timsali olan bir örnek gösterdi ve yeşil vatan için ülkemiz için şehit oldu. Tesadüftür ki Eren'in dedesi de, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün askeri olarak Seyitgazi bölgesinde savaşmış ve gazi olarak köyüne dönmüştü. Eren'imiz de aynı topraklarda yeşil vatanı kurtarmak için mücadele ederken kaybettik. Bu topraklar, bu felsefe Atatürk'ün yolunda bize güzel bir Cumhuriyet bıraktı. Eren de aslında emperyalizmin tehdidi altındaki yeşil vatanımız için şehit oldu. Ruhu şad olsun."

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat da Eren'in fedakarlığına dikkat çekerek, "Eren kardeşimiz yeşil vatanı korurken ruhunu bu vatan için bu millet için teslim etti. Akut görevlisi olarak ormana girdiğinde amacı ağaçları ve insanları kurtarmaktı, ancak ters rüzgarlar onu bizden aldı. Fakat şehitlik mertebesine ulaştırdı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Bayram Eren Arslan adına Yozgat il merkezinde de bir hatıra ormanı oluşturulacağını bildirdi.