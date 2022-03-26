Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler - Haberler

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Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Orman vatandır, Çanakkale ruhu' filminin gösterimine Düzceli ormancılar katılım sağlayarak filmi hep beraber izledi.

ÇANAKKALE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Orman vatandır, Çanakkale ruhu' filminin gösterimine Düzceli ormancılar katılım sağlayarak filmi hep beraber izledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık Genel Müdürlüğü, Orman Teşkilatının orman yangınları ile mücadelesini Çanakkale ruhuna paralel olarak anlatan belgesel film ve 1994 yılında Gelibolu Yarımadasında meydana gelen orman yangınında şehit düşen orman Şehidi Talat Göktepe'nin alevlere karşı verdiği mücadelenin konu edildiği 'Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu' filminin ön gösterimi Düzce'de gerçekleştirildi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılım sağladığı tanıtımda ormancılar filmi birlikte izledi. - DÜZCE

Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler

Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Tarım, Düzce, Film, Yerel, Haberler

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