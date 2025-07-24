Eskişehir'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Naaşları Ankara'ya Getirildi

Eskişehir'de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Şehitlerin yakınları Adli Tıp'ın önünde gözyaşı döktü. Gerekli incelemenin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek. - ANKARA