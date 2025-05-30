Orman Dede Rahim Demirbaş Hayatını Kaybetti

Orman Dede Rahim Demirbaş Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde birçok fidanı toprakla buluşturarak orman oluşturan 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş hayatını kaybetti. Cenaze namazı kılınan Demirbaş, Beyören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde binlerce fidanı toprakla buluşturarak orman oluşturan ve bölgede "Orman Dede" olarak anılan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş, bugün kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki memleketi Beyören Mahallesi'nin çölleşmesi üzerine 1998 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlayan 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, ilk fidanları 80 dekarlık alanda toprakla buluşturdu. Fidanları sürekli takip ederek bakımını yapan daha sonra farklı alanlarda da ağaçlandırma yaptı. Demirbaş, oynadığı reklam filmlerinde azmi ile herkese örnek oldu. Rahim Demirbaş, Beyören Mahallesi'nde oluşturduğu ormana vefat eden oğlu Yahya Demirbaş'ın adını verdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Rahim Demirbaş, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Rahim Demirbaş için Cuma namazını müteakip Ereğli Ulu Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol mensupları, ailesi, öğrencileri, meslektaşları çok sayıda vatandaş katıldı. Demirbaş'ın omuzlara alınan tabutu, defnedilmek üzere Beyören Mahallesi'ne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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