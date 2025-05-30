Orhan Bozdemir 2. Sınıf Emniyet Müdürü Rütbesine Terfi Etti

Orhan Bozdemir 2. Sınıf Emniyet Müdürü Rütbesine Terfi Etti
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, 2025 yılı itibarıyla 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2019'da göreve başlayan Bozdemir, asayiş, trafik ve narkotik alanlarındaki çalışmalarıyla ilçede güvenliği sağladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uzun yıllardır başarılı çalışmalara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, 2025 yılı itibarıyla 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

2019 yılında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Bozdemir, 2021 yılında İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Görev süresi boyunca asayiş, trafik, narkotik ve toplum destekli polislik alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla ilçede güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına önemli katkılarda bulundu. 2022 yılında 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'nden 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne, 2025 yılında ise 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Orhan Bozdemir, Bozüyük halkıyla kurduğu güçlü iletişim ve kurumlar arası iş birliğine verdiği önemle de takdir topladı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'e rütbesi İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz tarafından tevdi edildi. Yeni rütbesiyle görevine devam edecek olan Orhan Bozdemir, "Bu terfi, yalnızca şahsım adına değil, birlikte görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarımın ve Bozüyük halkının destekleriyle elde edilmiş bir başarının yansımasıdır. Teşkilatımıza ve milletimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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