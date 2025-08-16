Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığını Korgeneral Bahtiyar Ersay'a Devretti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı devir teslim töreninde, Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral atamaları kapsamında 1. Ordu Komutanlığında icra edilen Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel