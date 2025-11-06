Organ Bağışında Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Bursa'da Gerçekleşti

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bursa'da gerçekleştirilen 'Organ bağışında bölgesel koordinasyon' toplantısına katıldı

Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Organ bağışında bölgesel koordinasyon' toplantısında Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Bursa Bölgesi'nin sağlık yöneticileri, organ nakil koordinatörleri ve hastane idarecileri bir araya geldi. Toplantıda, organ bağışı süreçlerinin güçlendirilmesi, bağış oranlarının artırılması ve toplumda farkındalığın yükseltilmesi konuları ele alındı. Bölge illerinin organ bağışı performanslarının değerlendirildiği toplantıda, iller arasında koordinasyonun artırılması ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Toplantıya katılan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kent genelinde yürütülen organ bağışı faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Organ bağışıyla bir hayatın yeniden yeşermesine vesile olmak, yapılabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Her bağış, bir umut, bir yaşam demektir" dedi.

Program, iller arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik alınan kararlarla sona erdi. - BİLECİK