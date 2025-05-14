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Ordulu Öğrencilerin 'Geçmişten Geleceğe' Bilim Şenliği

Ordulu Öğrencilerin 'Geçmişten Geleceğe' Bilim Şenliği
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İkizce ilçesinde düzenlenen bilim şenliğinde 36 öğrenci ve 7 öğretmenin katkısıyla hazırlanan 12 proje sergilendi. Geçmişe ait çocuk oyunlarının ön planda olduğu şenlik, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ordu'da öğrencilerden 'geçmişten geleceğe' bilim şenliği

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde, 'geçmişten geleceğe' teması ile düzenlenen bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şenbolluk Ortaokulu'nda 36 öğrenci ve 7 öğretmenin katılımıyla hazırlanan 12 projeden oluşan bilim şenliği ilgi gördü. Özellikle geçmişe dönük çocuk oyunlarının sergilendiği stantlar ziyaretçilerin dikkatini çekti. Misket, seksek, çivi futbolu, topaç, mangala, dama ve üçtaş gibi geleneksel oyunlar fuarda yer aldı. Davul zurna eşliğinde yapılan açılış töreninin kurdelesini İkizce Kaymakamı Muhammet Fazıl Tüzel, İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş kesti.

"Bu projeler öğrencilerimizin emeklerinin göstergesidir"

Proje yürütücüsü ve okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Ogün Kaya, "Öğrencilerimiz bilimsel yöntemleri kullanarak bilimin ışığında 12 adet proje ortaya koydu. Onlarda büyük bir emek göstererek bunun sonucunda başarılı çalışmalar çıkardı. Projelerimizde geçmişe dönük oyunlar, tasarımlar, çeşitli incelemeler ve araştırmalar olmak üzere deneysel yöntemleri kullandık. Bir sonraki bilim şenliğinde projelerimi genişletmek istiyoruz. Aslında burada öğrencilerimizin bu kadar emeği bununda göstergesidir" dedi.

Fuarda İkizce Kaymakamı İkizce Kaymakamı Muhammet Fazıl Tüzel, yapılan her projeyi detaylı inceleyerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tüzel ayrıca geçmişe dönük misket, seksek, çivi futbolu, topaç, mangala, dama ve üçtaş gibi oyunları çocuklarla oynayarak çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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