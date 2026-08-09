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Japon gelin Fatsa'da Türk düğünüyle evlendi

Japon gelin Fatsa'da Türk düğünüyle evlendi
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Cihan Durmuş, Japonya’da tanıştığı Misato Otsubo ile Türk geleneklerine göre evlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Cihan Durmuş, Japonya'da tanıştığı Misato Otsubo ile Türk geleneklerine göre evlendi.

Fatsa'dan çalışmak için Japonya'ya giden Cihan Durmuş (24), burada Misato Otsubo (22) ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan çift, daha sonra evlilik kararı aldı. Cihan Durmuş ile Misato, Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Türk geleneklerine göre yapılan düğünde çiftin yakınları ve davetliler mutluluğa ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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