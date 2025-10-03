Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Üniversitelerarası Kurulun 262'nci toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri, devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ile üniversite temsilcilerinin katılımıyla YÖK'te gerçekleştirildi. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, ÜAK Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Rektör Baş yaptığı açıklamada, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu'nda görev almanın Ordu Üniversitesi'nin yanı sıra tüm yükseköğretim sisteminin gelişimine katkıda bulunma sorumluluğu yüklediğine dikkat çekti.

Rektör Baş, "Bu çerçevede, üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve ülkemizin akademik kapasitesini daha ileriye taşımayı temel önceliklerimizden biri olarak görmekteyiz. Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği görevini şahsıma layık gören başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocama, tüm Rektörlerime ve Hocalarıma sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye'deki üniversiteler arasında iş birliğini geliştirmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren ÜAK, yükseköğretim sisteminin ilerlemesine yön veren önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. ÜAK Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından belirlenen Fen ve Mühendislik, Sağlık ile Sosyal Bilimler alanlarından üçer temsilci; Güzel Sanatlar alanından ise bir temsilci seçilerek kurulda görev yapıyor.