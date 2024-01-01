Ordu Protokolü Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olanları Ziyaret Etti

Ordu protokolü, yılbaşı gecesi görevi başında olan personelleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberinde İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz ile birlikte yılbaşı gecesi görevi başında olanları ziyaret etti. Ziyarette şehir girişlerindeki polis ve jandarma uygulama noktaları, polis karakolu, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, ildeki hastaneler ile Altınordu İtfaiye Grup Amirliği çalışanları ile bir araya gelen protokol, görevlerinde başarılar diledi, yeni yıllarını tebrik etti.

Son ziyaret noktası olan İtfaiye Grup Amirliğinde açıklamalarda bulunan Vali Muammer Erol, "Hep beraber, yeni yüzyılın birinci yılına 'Bismillah' demiş oluyoruz. Ümit ederiz ki ülkemiz arzu ettiğimiz yerde, insanlarımız arzu ettiğimiz hayat seviyesinde Türkiye yüzyılını yapacak çalışmaların gayreti içerisinde bizler de devletimizin görevlileri olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah öyle de olacak. Yeni yüzyılda ülkemiz ve milletimiz hak ettiği refah ve gelişmişlik seviyesine ulaşacak. 2023 yılında 6 Şubat depremini de unutmuyoruz. Depremin her an olabileceğini düşünerek, deprem gerçeğini bilerek ve hatırlayarak çalışacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Zorlu bir yıldan sonra yeni bir yıla başlıyoruz. İnşallah ülkemiz, bölgemiz, ilimiz ve insanlık için hayırlı bir yıl olur. İlimizde nöbet tutulan yerleri ziyaret ettik. Allah daha güzel günleri ülkemize ve bizlere yaşatsın" ifadelerine yer verdi. - ORDU