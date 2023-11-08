Ordu'da 'Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı" açılış töreni

Ordu'da, Osmanlı'dan bugüne 16 cephede savaşmış bin 438 Ordulu şehidin isminin yer aldığı 'Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı" açılış töreni gerçekleştirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği törene coşku kattı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Savaş Uçaklarının saygı uçuşu programı taçlandırdı

ORDU - Cumhuriyet'in 100. yılında Ordulu şehitlerin isminin yaşatılması amacıyla Altınordu Atatürk Park içerisinde inşa edilen 'Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı'nın görkemli açılışı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği öncülüğünde Ordu Şehitler ve Gaziler Derneği, STK'lar ve iş adamlarının destekleri ile 16 cephede savaşmış Osmanlı'dan bugüne bin 438 şehidin isminin yer aldığı "Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı" açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda aziz şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

"Sembolik de olsa şehitlerimizi bu eserle yaşatacağız"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bizler için en kıymetli varlıklarını canlarını feda etmişler. Ne yapsak bu hakkı ödeyemeyiz" dedi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün bizim için çok önemli bir gün. Ordumuzun en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. 1438 vatan evladımızın adını anıtımızla sahilimizde her an yaşatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu şehitlerimiz 16 cephede savaşmışlar, bizler için en kıymetli varlıklarını canlarını feda etmişler. Ne yapsak bu hakkı ödeyemeyiz. Rüsumat'tan sonra bu da Ordumuzun tarihi derinliği için önemli olan bu eseri sütunlar üzerinde bilgilerini koyarak yazarak ifade ettik. 19 ilçemizi ifade etmek için 19 bayrak koyduk. Sembolik de olsa şehitlerimizi bu eserle yaşatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

16 Ocak 2016 tarihinde Siirt'te hücre evlerine düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Hareket Polis Memuru Yalçın Yamaner'in kızı Betül Esma Yamaner bir konuşma gerçekleştirdi.

Anlamlı açılışa özel gösteri

Konuşmaların ardından açılış töreni için Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar ile coşkulu bir tören yaşanırken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Savaş Uçaklarının saygı uçuşu gösterisi ile de program taçlandırıldı.

Dualarla ziyarete açıldı

Daha sonra İl Müftüsü Burhan Al tarafından açılış öncesi dua edildi. Ardından 'Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı'nın açılışı için Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gazi Albay Yusuf Ziya Çol ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.