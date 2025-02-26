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Ordu'da Sokak Hayvanları için Destekleyici Besleme Çalışması

Ordu'da Sokak Hayvanları için Destekleyici Besleme Çalışması
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Ordu'nun İkizce ilçesinde polis ekipleri, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ilçenin çeşitli mahallelerinde mama ve su desteği sağladı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde polis ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarında besleme çalışması yaptı.

İkizce İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Merkez, Kocaman, Fatih, Beylerce ve Yunus Kırığı Mahallelerini gezerek, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Ekipler, kuş, kedi, köpek ve farklı sokak hayvanları için oluşturulan ve şehrin çeşitli yerlerindeki beslenme noktalarını kuru mama, yem ve su ile doldurdu.

Ekipler, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirterek, insanların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirttiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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