Ordu'da Şelale Festivali'nde Türkiye'nin İlk Şelale Ağası Seçildi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Şelale Festivali'nde, Türkiye'de ilk kez şelale ağası seçildi.

İlçenin İlküvez Mahallesi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen Şelale Festivali ilklere sahne oldu. İlküvez ve Çevresi Kültür, Turizm Dayanışma Derneği (İLÇEVDER) tarafından Türkiye'de geçen yıl ilk defa düzenlenen festivalin ikincisinde ise Türkiye'de ilk defa şelale ağası seçimi yapıldı.

Festival için aylar öncesinden hazırlıklara başladığını söyleyen Dernek Başkanı İsa Aydoğdu, "Ordu, şelaleler şehri olarak bilinir ve İlküvez Mahallemizde 22 adet şelalemiz bulunmaktadır. Biz doğa ile barışık bir toplumuz, yeşilin her tonunun olduğu bu coğrafyada bizler de turizmden en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Festival için gelen misafirlere sunulması ve derneğe katkı olması için 4 çeşit kazan yemekleri yapılırken, yine festivalin adına yakışır şekilde şelalelerin oluşturduğu gölde kanolar ile gölette kano gezileri düzenlendi.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan şelale ağası yarışmasında Çaybaşı ve İlküvezli iş insanları birbirleri ile yarışma yapmak yerine, yarışmaya katılanlar bağış yaptı ve geriye kalan iki iş insanından Mustafa Cazır, 52 bin TL ile festival ağası seçildi. Böylelikle Mustafa Cazır, Türkiye'nin ilk şelale ağası seçilmiş oldu ve at üstünde vatandaşları selamladı. - ORDU