Ordu'da Minikler Geleneksel Oyunlarla Eğlendi

Ordu'da Minikler Geleneksel Oyunlarla Eğlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü etkinliği kapsamında 63 öğrenci, geleneksel çocuk oyunları şenliği ile doyasıya eğlendi. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde çeşitli oyunlar sergileyerek izleyicilerden beğeni topladı.

Ordu'da minikler, geleneksel çocuk oyunları şenliğinde doyasıya eğlendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri amacıyla düzenlenen oyun şenliğinde 63 öğrenci doyasıya eğlendi.

Bayramca Anaokulu'nda okuyan 63 minik öğrenci, 3 okul öncesi öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları çeşitli oyunları izleyicilerden tam not aldı.

Şenlik kapsamında düzenlenen etkinlikte 5 yaş grubundaki, Çalışkan Arılar, Deniz Yıldızları ve Minik Kalpler sınıfındaki öğrenciler, okul öncesi öğretmenleri Rahime Kalafat, Betül Sezer Yazıcı, Yasemin Aycıl rehberliğinde Davul Zurna 1-2-3, Yağ Satarım, Bal Satarım, Çuval Yarışı, Tünel Topu, Sandalye Kapmaca ve Pinpon Topu Taşıma oyunlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Şenlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük emekleriyle hazırlanırken, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Programa ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Şube Müdürü Bahri Aslışen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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