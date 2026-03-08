Haberler

Ordu'da kadınlar 8 Mart dolayısıyla pedal çevirdi
Güncelleme:
Ordu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar süsledikleri bisikletlerle sahilde tur attı ve kadın hakları için farkındalık oluşturdu.

Ordu'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, süsledikleri bisikletleri ile sahil turu düzenledi.

Ordu Kadın Hakları Komisyonu tarafından tertip edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Farkındalık Haftası Etkinlikleri kapsamında bu yıl bisiklet turunun 3'üncüsü düzenlendi. Programda kadınlar, mor renkli balonlar ve kurdeleler ile süsledikleri bisikletleri ile birlikte sahilde tur etkinliği düzenledi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Alev Canik Göncü, "Bisiklet turumuzu 3'ncü kez düzenliyoruz. Amacımız kadınlarımızın yıl içerisindeki mücadelesini daha görünür kılmak, kadınların eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz yaşam için pedal çevirerek farkındalık arttırmak istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kadınlar bisikletlerin zilleri eşliğinde sahil turuna başladı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
