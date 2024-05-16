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Ordu'da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

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Ordu'da polis tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi. Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

ORDU - Ordu'da polis tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi. Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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