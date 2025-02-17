Ordu'da Bir Vatandaşın Çakallara Yüzde Besleme Hikayesi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan bir vatandaş, her gün kapısına gelen çakalları ekmekle besliyor.

Bir süre Japonya'da çalıştıktan sonra memleketi Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ne dönen Davut Kısa (56), ilk olarak kendisine bir ev yaptı. Ordu'da da farklı işlerde çalıştıktan sonra emekli olan Kısa, bir gece evinin kapısındaki çöplerinin karıştırıldığını fark etti. Çöpleri karıştıran hayvanın çakal olduğunu anlayan Kısa, bölgeye ekmek atıp beklemeye başladı. O günden bu yana her gün akşam saatlerinde gelen çakalı besleyen Kısa, çakala Japonya'daki eski patronunun köpeğinin ismi olan 'Cori' adını koydu. Gün geçtikçe 2 çakalın daha kapısına geldiğini söyleyen Davut Kısa, her gün 4 ekmekle çakalları besliyor.

"Her akşam geliyorlar"

Sayıları 3'e ulaşan çakalların her akşam geldiklerini söyleyen Davut Kısa, "Burada çöplerimi karıştıran bir şey olduğunu fark ettim. Araştırınca çakal olduğunu anladım. Hayvan açtır diye ekmek attım, ilk başta gelmedi ama sonradan geldi. İlk etapta çok yaklaşmadı, gün geçtikçe evin kapısına kadar geliyor. Her akşam geliyor ve ben de ekmekle besliyorum" dedi.

"Artık bana alıştılar, evimi kapısına kadar gelip ekmek istiyorlar"

Kısa, çakalların kendisine alıştığını ifade ederek, "Artık kaçmıyorlar, önceden sesimi de duysa kaçardı, şimdi gelip ekmek istiyorlar. Akşam saatlerinde geliyorlar, gündüzleri hiç görmedim. Bunları beslemeye devam edeceğim, ayrıca yem de alacağım. Ben görmedim ama çakal görenler olmuştu. Şu anda da benim evimin merdivenine kadar çıkıyorlar" diye konuştu. - ORDU