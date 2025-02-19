Opr. Dr. Emre Kıymık: Emek ve Çaba Olmadan Başarı Olmaz

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine verdiği konferansta, "Emek vermeden, çaba vermeden hiçbir şey elde edilmiyor. Zorlanmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Bazı günlerde 15-16 saat ders çalıştım. Sadece uyudum ve kalanında ders çalıştım. O yüzden gideceğiniz yolun zorlu olacağını bilin" dedi.

Özel bir lisede düzenlenen konferansa katılan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, öğrencilere kariyer yolculuğu hakkında bilgi verdi. Doktorluk mesleğinin süreçlerini anlatan Emre Kıymık, "6 yıllık Tıp Fakültesi hayatınızı bitirdiğiniz zaman 6 yılın sonunda pratisyen hekim oluyorsunuz. Bir uzmanlık yapmak istiyorsanız Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) gireceksiniz. Aslında tıpta uzmanlık sınavı şampiyonlar ligi gibi bir şeydir. İlk 10 bine giren öğrenciler arasından tekrar sıralama sınavına girmiş oluyorsunuz. Bu sınav ciddi anlamda zorlayıcı oluyor. O yüzden çok ciddi manada çalışmak gerekiyor. Ortalama 1,5 yıl kadar öğrenciliğimde bu sınava hazırlandım. Boynumda bir kronometre vardı. Bu kronometre sadece dersin başındayken çalışırdı. Bir buçuk yıl boyunca günde 12 saat ders çalıştım. Bazı günlerde 15- 16 saat ders çalıştım. Sadece uyudum ve kalanında ders çalıştım. O yüzden gideceğiniz yolun zorlu olacağını bilin. Çok ciddi emek verip çalışmak gerekiyor. Önünüzdeki üniversite sınavı oradaki en rahat sınavlardan birisi gibi düşünün" diye konuştu.

"Şişme yatak ile dershanede uyudum"

Emek ve çaba vermeden hiçbir şey elde edilmediğinin altını çizen Kıymık, "Zorlanmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken artık vakit kaybetmemek, ders dışında diğer şeylere vakit harcamamak için sınavın son 1 ayında bir şişme yatak almıştım. Dershanede uyumuştum. Elde etmek istediğiniz bir şey için neler yapabileceğinizi anlatabildim mi? Teknolojinin çok fazla gelişmiş olması ile birlikte birçok şeyi kımıldamadan yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Birçok ameliyat yapabiliyoruz"

Öğrencilere mesleğini anlatan Kıymık, "Plastik cerrahlar olarak biz derinin cerrahıyız. Başın en üst noktasından ayak ucuna kadar her yerde ameliyat yapabiliyoruz. Deri kanserlerinin cerrahileri, el cerrahisi, yüz kemiklerinin kırıklarının cerrahileri, lenf damarlarının cerrahileri, mikroskop altında onarılan bir takım yapılacak işlemler, vücutta kopan uzuvlarının yerine getirildiği ameliyatlar, çocuklardaki doğumsal anomaliler, yarık dudak ameliyatları gibi cerrahiler yaparız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN