Öncü'nün sosyal medya paylaşımı Ruhani'yi duygulandırdı

AK Parti Erzurum 2. Sıra Milletvekili Adayı Fatma Öncü'nün yaptığı esnaf ziyareti sonrasında Aşık Ruhani'nin beyitlerine yer vermesi Ruhani'yi duygulandırdı.

Esnaf gezileri için teşkilat mensupları ile birlikte Rüstempaşa Kervansarayına giderek Oltu taşı imalatçılar esnafını ziyaret eden ve ardından Gürcükapı İş Merkezi esnafının sorunlarını dinleyen Öncü, sosyal medya paylaşımında Benim canım şehrim bambaşkadır. Hani Ruhani Usta da diyor ya; Sana canım kurban Dadaş diyarı / Erle dolu er meydanın Erzurum / Dillerde söylenir öteden beri / Şerefin, şöhretin, şanın Erzurum. Sözlerine Aşıklık geleneğinin yaşayan hazinesi Aşık Ruhani mahlaslı Mustafa Temel, milletvekili adayının bu jestinden dolayı kendisini arayarak teşekkür etti. Erzurum'dan aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, "Annem babam Erzurum'lu. Çocuk yaşta geçirdiğim kaza sonucunda tedavim için İzmir'e göç etmişiz. Ama Erzurum'dan bağlarımızı hiçbir zaman kopartmadık. Gurbette Erzurum menşeli ne görsek ne işitsek içimiz kıpır kıpır olur. İnşallah Erzurumluların ve engellilerin sorunlarını meclis kürsüsüne kadar taşıma fırsatını bulacağımı düşünüyorum" dedi.

Öncü; Toplumun her kesimini önemsiyoruz

Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Ak Parti iktidarlarıyla toplumun her kesiminin sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevi sürecinde de toplumsal sorunların çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öncü, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. Bunun dışında ailelerin gelirlerinin sabit tutulması içinde çalışmalarımız olacaktır" diye konuştu.

Semt pazarcıları ile koyu sohbet

AK Parti Milletvekili Adayı Fatma Öncü, dünkü gezilerinde ise Palandöken İlçesi'nde semt pazarcılarını tek tek gezerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ramazan ayı nedeniyle oldukça yoğun olduğu gözlenen semt pazarında Milletvekili Adayı Öncü'ye ilgini de dikkatlerden kaçmadı. Semt pazarcılarının sorunlarını dinleyen Öncü, İstikrarın devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. AK Parti ile başlayan dönüşüm ve büyümenin 14 Mayıs seçimlerinde de devam edeceğini kaydeden Öncü, "Partimiz halkın partisi olduğunu ispat etmiş bir siyasi yapılanmadır. 20 yıl öncesinden çok daha büyük bir Türkiye AK Parti iktidarlarıyla mümkün olmuştur. Tüm dünyada etkisini hissettiren ekonomik sorunlardan en az zararla çıkabilmiş bir Türkiye var. İnşallah seçimler sonrasında enflasyonu tek hanelere indirip daha büyüyen bir Türkiye'yi göreceğiz" dedi.

Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve ilçe teşkilatı ile birlikte daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. - ERZURUM