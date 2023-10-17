Önce tekerlekli sandalyeden kurtuldu, şimdi yüzerek hayata tutundu

Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve gelen destekle protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Muhammet, şimdi de yüzerek hayata tutundu.

Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve gelen destekle protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Muhammet, şimdi de yüzerek hayata tutundu.

Hasan (34) ve Narin (31) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 2 yıl önce ise minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Protezle hayata tutundu

Muhammet'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü.

Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkı geçtiğimiz yıl İhlas Haber Ajansı tarafından 'İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammet'in futbol aşkı' başlığıyla haber oldu. Haberin ardından hayırsever Ogün Sever Okur, aileye destek olarak Muhammet'in protez bacak ücretini ödeyip, küçük çocuğun protezine kavuşmasını sağladı.

Önce halı sahada top oynadı, şimdi de yüzmeyi öğrendi

Protez bacaklarına kavuştuktan sonra halı sahaya koşan Muhammet, arkadaşlarıyla futbol oynayıp yaşama tutundu. Geçtiğimiz aylarda ise küçük Muhammet, arkadaşlarıyla birlikte havuzda yüzmek istedi. Bunun üzerine küçük çocuğun futbol antrenörü Nevzat Karabulut, Muhammet'i yüzme antrenörü Ali Yılmaz ile tanıştırdı. Ali Yılmaz'ın kısa sürede yüzmeyi öğrettiği Muhammet, önce protezlerine kavuşarak şimdi de yüzerek hayata tutundu.

Havuza protez bacaklarını çıkartarak tek başına atlayan ve desteksiz bir şekilde uzun süre yüzebilen küçük çocuk, azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

"Yüzmek çok keyifliymiş"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Muhammet Erol, "Protez bacaklarımdan sonra koşmaya, top oynamaya başladım. Çok sevindim. Sonra da burada yüzmeyi öğrendim. Yüzmek çok keyifliymiş. Çok mutlu oldum. Önce yürüyerek sonra da yüzerek hayata tutundum" dedi.

Muhammet'in futbol antrenörü Nevzat Karabulut, "Muhammet hayata tutunmak istedikçe bizler ona yardımcı olduk. Muhammet başarırsa herkes başarır. Yüzmek çok güzel. Bütün çocuklarımızı yüzme kurslarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammet'in annesi Narin Erol ise evladı hayata sıkı sıkıya tutunduğu için mutlu olduğunu söyledi. - ADANA