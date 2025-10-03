OMÜ Öğrencilerinden İsrail'e Protesto Yürüyüşü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan "Sumud Filosu"na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Cuma namazının ardından OMÜ Merkez Camii önünde bir araya gelen kalabalık, üniversite yerleşkesi içinde yürüdü ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi önünde sona eren yürüyüşe Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar adına yapılan açıklamada, "Bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandı. İsrail işgal ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdı. Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil; hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir: On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım; şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor. Artık yeter! İsrail ancak güçten anlar, kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz. Sözlerinizle değil, iradenizle, cesaretinizle sınanıyorsunuz. Buradan açıkça sesleniyoruz: İslam ülkelerinin liderleri! Gazze'yi yalnız bıraktınız. Sumud'u yalnız bıraktınız. Bugün yaşanan her katliamda, her saldırıda, her kuşatmada sizin sessizliğinizin, sizin korkaklığınızın ve sizin çıkar hesaplarınızın payı var. Başkentlerinizde güvenlik ve ticaret hesapları yaparken, mazlum kardeşleriniz kan içinde can veriyor. Sözde birlik açıklamalarıyla, sembolik kınamalarla bu utancı örtemezsiniz. Unutmayın: Mazlumu yalnız bırakan, zalimin suçuna ortaktır. Sizin suskunluğunuz İsrail'in cesaretidir. Sizin normalleşme adımlarınız, ticaret anlaşmalarınız bu kanı besliyor. Bu ümmetin gözünde artık sözünüz değil, eyleminiz ölçülecektir. Bütün İslam ülkelerinden acil talebimiz, askeri güç kullanarak İsrail'e karşı bir müdahalede bulunmalarıdır" denildi.

Öğrenciler ve akademisyenler yürüyüş boyunca sık sık "Katil İsrail hesap verecek", "Filistin halkı yalnız değildir", "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları attı.

- SAMSUN