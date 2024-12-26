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Olur-Yusufeli Yolunda Heyelan Sonrası Çalışmalar Tamamlandı

Olur-Yusufeli Yolunda Heyelan Sonrası Çalışmalar Tamamlandı
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Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesini bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonrası, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü ekipleri teknik çalışmalar ve ıslah süreçlerine hızla başladı. Yıl sonuna kadar trafiğe açılması hedefleniyor.

Olur ve Artvin-Yusufeli yolunda heyelan sonrası çalışmalar tamamlandı.

Erzurum ili Olur ilçesi ile Artvin ili Yusufeli ilçesini birbirine bağlayan karayolunda 29 Ağustos 2024 Perşembe gece yarısı meydana gelen kaya düşmeleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yusufeli-Olur yolunun Ayvalı Barajı ile Hükkan Köyü arasındaki kesiminde gerçekleşen olay sonrası, Oltu Şube ekipleri hızla bölgeye intikal ederek yolu açma çalışmalarına başlandı. Ancak taş akıntılarının devam etmesi nedeniyle trafik akışı ara ara sağlanırken heyelanlı kesimde malzeme akmalarının çok fazla boyutlara ulaşması sonucu Yusufeli-Olur Yolu Jandarma ile irtibatlı bir şekilde trafiğe kapatılmıştı.

Teknik çalışmalar ve ıslah süreci başlatıldı

Heyelan sonrası, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüğü teknik ekipleri sahada hızlı bir şekilde Ar-Ge ve etüt çalışmaları acil olarak sahada gerçekleştirdi. Uygulanacak yapım teknikleri belirlenerek keşif ve ihale hazırlıklarına başlandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve yolun mevcut durumuna göre tekrar trafiğe açılabilmesi için heyelan ıslah çalışmalarına yüklenici firmanın iş makineleri ile 4 ila 6 ekskavatör ve yükleyici iş makineleri sahada yoğun bir şekilde faaliyet gösterdi.

Yıl sonuna kadar trafiğe açılması hedeflenen çalışmaların büyük kısmı hızlı bir şekilde devam ederken yolun hafta sonu itibarıyla yeniden trafiğe açılacağı, böylece bölgedeki ulaşım sorunu çözüme kavuşacak ve trafik güvenliği sağlanmış olacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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