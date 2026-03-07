ADÜ Hastanesi'nden 'ihmal' açıklaması

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 'ihmal' iddialarına cevap veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, yapılan incelemelerde hastaya yönelik tüm tıbbi işlemlerin mevzuat ve tıbbi uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini, ölüm nedeninin ise henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz 25 Şubat günü Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'ın ölümünde 'ihmal' olduğu iddiaları üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan incelemelerde hastaya yönelik tüm tıbbi işlemlerin mevzuat ve tıbbi uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve ölüm nedeninin ise henüz netlik kazanmadığını beliren hastaney yönetiminde yapılan açıklamada "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile ilgili çeşitli iddialara yer verilen haber ve yorumların yer aldığı görülmektedir. Konuya ilişkin olarak hastanemize başvuru süreci ve ilgili tıbbi işlemler hasta dosyası üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, görevli hekimlerimizin hastanın şikayetleri doğrultusunda gerekli tüm tıbbi değerlendirme ve işlemleri ilgili mevzuat ve tıbbi uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Hastamızın vefatının nedeni henüz netlik kazanmamış olup, konuya ilişkin yetkili kurumlar tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmamaktadır. Bununla birlikte Hastanemiz Acil Servisinde bulantı ve kusma şikayeti ile başvuran hastalarda dünya genelinde uygulanan tıbbi değerlendirme algoritmaları doğrultusunda gerekli incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hastamız, dış gebelik, akut batın, pankreatit, çoklu organ yetmezliği ve çeşitli enfeksiyonlar açısından değerlendirilmiş olup, yapılan muayene ve tetkiklerde alarm bulgusu saptanmamıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir üniversite hastanesi olarak alanında uzman hekimler ve sağlık personeli ile hizmet vermektedir. Hastanemizde sağlık hizmetleri nöbet sistemi ile 24 saat kesintisiz şekilde yürütülmekte olup, gerekli durumlarda öğretim üyelerinin danışmanlığında tüm tıbbi süreçler titizlikle gerçekleştirilmektedir. Hastamızın başvurduğu gün de dahil olmak üzere nöbet listelerine göre görevli olan tüm hekimler görevleri başında bulunmuştur. İlgili öğretim üyesi de mevzuatın öngördüğü şekilde görevini yerine getirmiştir. Bu kapsamda kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sinem Taç'a bakan doktorun da istifa ettiğine yönelik ortaya atılan iddiların da asılsız olduğuna çeken ADÜ Hastanesi, açıklamasının devamında "Ayrıca bazı haber ve paylaşımlarda dile getirilen 'hastaya bakan hekimin istifa ettiği' yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamakta olup, ilgili hekim görevine devam etmektedir. Hastanemizde ayrıca mevzuat çerçevesinde yürütülen "icapcı hekim uygulaması" bulunmaktadır. Bu uygulama kapsamında ilgili branşlarda görev yapan öğretim üyeleri ve uzman hekimler, ihtiyaç duyulması halinde hastaneye çağrılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Nöbetçi hekimler tarafından gerekli görüldüğü durumlarda ilgili branşın icapcı hekimi ile iletişime geçilmekte, hastanın klinik durumu hakkında bilgi paylaşılmakta ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Gerektiğinde ilgili öğretim üyeleri hastaneye davet edilerek hasta değerlendirme ve tedavi süreçlerine doğrudan dahil olmakta, tıbbi süreçler ekip anlayışı içinde ve mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 2025 yılı içerisinde yaklaşık 1,2 milyon muayene ve işlemin gerçekleştirildiği Hastanemiz, bölge halkına nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma sorumluluğunu sürdürmektedir. Kurumumuz hakkında kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Genç yaşta hayatını kaybeden Sinem Taç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaştığımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı