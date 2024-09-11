Oltu Yerel Eylem Grubu Derneği olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Oltu Yerel Eylem Grubu Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı, Kaymakam Mustafa Çelik'in başkanlığında, kaymakamlık toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıya, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Abdussamet Akbulut, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmü Gülsüm Musaoğlu, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, Karabekir İlkokulu Müdürü Cemal Tanrıver ile genç girişimciler, esnaflar ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda, derneğin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. 2024-2025 yıllarına yönelik yapılacak çalışmalar ve hazırlanacak kurumsal ve bireysel projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Mustafa Çelik, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, gelecekteki çalışmalar için başarılar diledi. - ERZURUM