Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Sergisi

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Sergisi
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiği etkinliği okul bahçesinde düzenledi. Protokol üyelerinin katıldığı açılışta, öğrencilerin el emeği ürünleri ve yöresel yemekler büyük ilgi gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisini okul bahçesinde düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.

Serginin açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Başsavcı Mustafa Küçükbekir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve ilçedeki okul müdürleri katıldı. Açılışta protokol üyeleri, okulun Karadeniz bar ekibi tarafından gösteriyle karşılandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri de kendi elleriyle hazırladıkları ikramları gelen misafirlere sundular. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin de yer aldığı ikramlar büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Yunus Efiloğlu, yaptığı açıklamada, "Okulumuzdaki tüm alanların yıl içerisinde hazırladığı çalışmaları halkımızla paylaşmak istedik. Çocuk Gelişimi bölümünün yaptığı oyuncaklar, El Sanatları çalışmaları, Yiyecek İçecek bölümünün hazırladığı özel tariflerle okul bahçemizi bir sergi alanına dönüştürdük. Sergiden elde edeceğimiz geliri aşçılık bölümündeki öğrencilerimizin ihtiyaçları için kullanacağız." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Mustafa Tosun ise, "Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi hazırladık. Bu yemekleri genç nesillere aktarmak ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Filiz Gümüşsoy, "Bu etkinliği özellikle 8. sınıf öğrencilerine okulumuzu tanıtmak amacıyla düzenledik." derken, Gamze Beyazlı ise, "Amacımız okulumuzu en iyi şekilde tanıtmak. Umarım yeni öğrencilerimize güzel bir örnek oluruz." ifadelerini kullandı.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıl sonu sergisi, hem öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarını gözler önüne serdi hem de okulun tanıtımı açısından önemli bir organizasyon oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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