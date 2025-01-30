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Oltu'da şehitlere vefa

Oltu'da şehitlere vefa
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Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, şehitlerin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, şehitlerin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesi Kaymakamı Mustafa Çelik, 1992 yılında vatan görevi sırasında Bingöl Karlı Ova'da geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Güllüce Mahallesi'nden Yasin Aksu ve Şehitler Mahallesi'nden Vahdettin Pakih'ın ölüm yıldönümünde mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret, Oltu Müftüsü Veysel Çelebi tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan dualarla devam etti. Ziyaretin ardından, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, şehit babası Ahmet Pakih'i evinde de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyarete, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in yanı sıra Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Yiğit, Güllüce Mahalle Muhtarı Bünyamin Güroğulları ve Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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