Oltu'da Kurban Kesimi Sonrası 14 Yaralı

Oltu'da Kurban Kesimi Sonrası 14 Yaralı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalar sonucu 14 kişi hastanelik oldu. Acemi kasaplardan biri büyükbaş kurbanlıkla yaşadığı talihsiz olayda ayağını kırarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çok sayıda vatandaş kurbanlık keserken kendini yaraladı. Oltu ilçesinde ilk günün acemi bilançosu 14 oldu.

Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düşen vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da kendisini yaraladı, hastanelik oldu. Oltu ilçesinde Şinasi Yıldırım isimli vatandaş büyükbaş kurbanlığını kesmek için caraskal kullandı. Ancak kurbanlık bir anda sahibinin üzerine düştü. Ayağı kırılan Yıldırım, Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Öte yandan, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesine akın etti. Öğle saatine kadar 14 kişi Oltu Devlet Hastanesine müracaat etti. Bir çok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanırken, çoğu Oltulu vatandaş kurbanlarını kazasız kesmeyi başardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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