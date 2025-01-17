Oltu'da Karne Töreni Yapıldı

Erzurum'un Oltu İlçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün yapılan karne töreni ile sona erdi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Emniyet Müdürü Yasin Pala'nın da katıldığı tören Oltu 25 Mart İlkokulu'nda yapıldı.

Kaymakam Çelik öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye ederken ana sınıfı öğrencilerine oyuncak dağıttı. Kaymakam Çelik, burada yaptığı konuşmada bütün çocuklardan tatil boyunca çok kitap okumalarını istedi.

İlçe protokolü daha sonra karne töreni için Ayvalı Mahallesine hareket etti. - ERZURUM