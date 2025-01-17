Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Oltu'da Karne Töreni Yapıldı

Oltu'da Karne Töreni Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi yapılan karne töreni ile sona erdi. Kaymakam Mustafa Çelik, öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti.

Erzurum'un Oltu İlçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün yapılan karne töreni ile sona erdi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Emniyet Müdürü Yasin Pala'nın da katıldığı tören Oltu 25 Mart İlkokulu'nda yapıldı.

Kaymakam Çelik öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye ederken ana sınıfı öğrencilerine oyuncak dağıttı. Kaymakam Çelik, burada yaptığı konuşmada bütün çocuklardan tatil boyunca çok kitap okumalarını istedi.

İlçe protokolü daha sonra karne töreni için Ayvalı Mahallesine hareket etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Merkez Bankası'nın 2025 yılı dolar tahmini
img

Yüz binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başlıyor
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.