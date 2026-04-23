Erzurum'da 23 Nisan coşkusu

Erzurum'un Oltu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karabekir İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı renkli etkinliklerle kutlandı.

Oltu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Karabekir İlkokulu öğrencileri şiirler okuyarak, "Mavi Boncuk", "Bir Başkadır Benim Memleketim", "Özgürlük", "Bahçe Duvarından Aştım", "Türkiyem", "Çayır Çimen Geze Geze", "Tiridine Bandım", "İşte Bu Bayrak" ve "Anadolu Ateşi" adlı gösterilerini sundu. Yoğun katılımın olduğu programda öğrencilerin sergilediği performanslar, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı