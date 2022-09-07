Okulların açılmasına günler kala vatandaşlar denize akın etti

Milli Park'ta son hafta yoğunluğu

AYDIN - Okulların açılmasına sayılı günler kala Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı son günleri değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Hava serin ve deniz dalgalı olmasına rağmen, bir yıl sonra açılacak deniz sezonunu değerlendirmek isteyenler yaz tatilinin son haftasında doyasıya eğlendi.

Yılın 12 ayında da farklı güzelliklerle dolu harika bir tabiat alanı olan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Eylül ayında da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tabiatla iç içe güneş, kum ve denizin keyfini çıkarmak isteyen pek çok veli okullar açılmadan önce deniz keyfi yaptı. Daha çok çocuklu ailelerin akın ettiği Milli Park'ın koylarında sabahın erken saatlerinden itibaren piknik yapıp denize giren vatandaşlar Eylül ayında yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı. Çocuklarla birlikte büyükler billur gibi denizi, bol oksijenli havası muhteşem tabiatı ve doğal güzelliklere sahip Milli Park'ta gönüllerince eğlendi.