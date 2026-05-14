Afyonkarahisar'da Değerler Eğitimi Programları Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Değerler Eğitimi' programları, il genelindeki ortaokul ve liselerde yoğun katılımla sürüyor.

Program çerçevesinde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Milli ve manevi değerlerin interaktif bir yaklaşımla işlendiği ve Nebevi ahlakın inceliklerine dikkat çekilen programa öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekti.

Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nurettin Selek ve öğretmenlerin de katılım sağladığı program, öğrencilere yapılan ikramla son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı