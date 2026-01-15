Haberler

Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında Diş Hekimi Erdal Er, Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimde öğrencilere; ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri, diş çürüklerinin nedenleri, doğru diş fırçalama teknikleri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi anlatıldı. Uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitim, öğrencilerin ilgisini çekti.

Erken yaşta bilinçlendirme

Diş Hekimi Erdal Er, ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Yetkililer, okul çağındaki çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin ilçe genelinde belirli periyotlarla sürdürüleceğini belirterek, programın öğrenciler ve eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
