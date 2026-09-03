Şehit Öğrenci Bayram Nabi Doğum Gününde Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik, doğum gününde mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in 11. yaş gününde Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuğun yan yana defnedildiği mezarlıkta düzenlenen anma programına Bayram Nabi Şişik'in ailesinin yanı sıra diğer çocukların aileleri de katıldı. Bayram Nabi Şişik'in doğum günü dolayısıyla mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Hayatını kaybeden çocuklar için dualar edilirken, aileler acılarını bir kez daha paylaştı.

"Katilin bir mezarı bile yok"

Bayram Nabi'nin babası İsmail Şişik, "Öyle bir çocuk düşünün ki bizi yüceltti, kendisini yüceltti. Kalabalığı hiç kimse toplamadı herkes gönüllü geldi. Öbür taraftan canini ailesine bakıyorsunuz. Hem kendisini hem de ailesini aşağılıkların en aşağına bürüdü. Bir cenaze töreni yapılmadı ve bir mezarı olmadı. Yeri de bilinmiyor, bilinmeyecek de. Çocuğumuz bize şeref verdi bunlar bizim değerlerimiz haline geldi. Aile olarak birinci dereceden suçlulardır. Olası kasttan her bir yavrumuz için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması adına cezanın en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Adalete güveniyoruz" dedi.

"Birinci derece sorumlu anne ve baba"

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın kocası Ramazan Kara ise, "Bana göre birinci derece sorumlu anne ve babasıdır. Bakıyoruz hiçbir şekilde ilgilenmemişler. Annesinin de olası kasttan yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Bayram'ın İlkokul Öğretmeni Hediye Yücesoy, "Öyle özel bir öğrenciydi bir başkaydı. 4 yıl birlikteydik aradan bir yıl geçmeden onu kaybettik" dedi.

Bayram'ın annesi Mine Havva Şişik, "Öğretmenimiz merhamet aşıladı yavrumuza. Maalesef merhametten yoksun yetiştirilememiş bir cani geldi ve çocuklarımızı katletti. Tabii ki adalet yerini bulacaktır. Zerre İhmali olanlar hepsi yargılanacaktır. Bizim çocuklarımız için çok büyük bir şeref. Ama onların hiç bir zaman anılmayacak. Bizim evlatlarımızı hiç bir zaman unutulmayacak" diye konuştu.

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül'ün babası Burak Gül, "Ben bu okulda katliam yapacağım diyen bir çocuğa herhangi bir müdahale edilmemiş. Bu çocuğun emniyet mensubu çocuğu olduğu halde silahlara bu kadar kolay erişmesi çok ilginç. Ben bir eski emniyet mensubu olduğum için biliyorum" dedi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç, "Anne ve babanın hak ettiği cezayı alacağını düşünüyor ve inanıyoruz. Bizim yavrularımızın bir mezarı varken bu caninin bir mezarı dahi yok bilinmiyor. Yavrularımız burada mezarları belli Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün amcası Bünyamin Kaygusuz, "Sanık müdafisinin bir savunma dilekçesi var ve suça iştirak yok denilmektedir. Ancak bunlar hukuka aykırıdır. Burada kendilerinin de bir mağdur olduğunu ve katilin yazığı not ile ailemi de öldürmek istiyorum demesine sığınmaları hukuka aykırıdır. 32 kaydı var ve bu psikiyatrist ve psikologlar verdiği bilgiler doğrultusunda bu çocuk hasta. İhmaller zinciri mevcut" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı