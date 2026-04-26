Okul saldırısında hayatını kaybetmişti, o gün okula abdestli gittiği öğrenildi

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için mevlit programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için mevlit programı düzenlendi. Oğlunun manevi yönünün güçlü olduğunu dile getiren baba İsmail Şişik, "Ramazan'dan beri namazına daha çok önem veriyordu. O gün de abdest alarak okula gitti" dedi.

Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 8 öğrenci ise yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için Boğaziçi Mahallesi'nde yemekli mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bayram Nabi için dualar edildi.

Saldırıda evladını kaybeden baba İsmail Şişik, oğlunu gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun hassas, duyarlı ve ailesine düşkün bir çocuk olduğunu belirten baba, "Bizim üzülmemize hiç dayanamazdı. Küstüğümüz zaman kısa sürede barışmak isterdi" dedi.

Bayram'ın sporu çok sevdiğini; tekvando, yüzme ve futbol yaptığını anlatan baba, akademik olarak da başarılı olduğunu söyledi. Olay günü matematik dersinden 100 alan öğrencilerin ön sıraya oturtulacağının konuşulduğunu belirten baba, oğlunun da en önde oturduğunu ve yakın arkadaşıyla birlikte ders dinlediğini ifade etti.

Evladının manevi yönünün güçlü olduğunu dile getiren baba, "Ramazan'dan beri namazına daha çok önem veriyordu. O gün de abdest alarak okula gitti" diye konuştu.

Saldırı haberini iş yerindeyken aldığını belirten baba, okula ulaştıklarında yaşanan panik ortamını gördüklerini ve dakikalar geçtikçe umutlarının azaldığını söyledi.

Olayın araştırılması gerektiğini vurgulayan baba, aile fertleri ve ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti.

Acılı baba, "Başka çocukların başına gelmemesi için mücadele ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
