Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep'in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti

Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep'in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Özkan Kılıç, "Çocuğumuzun 23 Nisan çocuk bayramını kutlamaya geldik, tüm çocukların da çocuk bayramı da kutlu olsun.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Özkan Kılıç, "Çocuğumuzun 23 Nisan çocuk bayramını kutlamaya geldik, tüm çocukların da çocuk bayramı da kutlu olsun. Olayın müsebbibi anne-baba ve okul idarecileri kim varsa ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısı sonucu 4 öğrencinin yan yana bulunan Şeyh Adil Mezarlığındaki mezarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaret ediliyor. Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün mezarlıkları Türk Bayraklarıyla donatıldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Özkan Kılıç, "Çocuğumuzun 23 Nisan çocuk bayramını kutlamaya geldik, tüm çocukların da çocuk bayramı da kutlu olsun. Acımız büyük, sabrediyoruz. Bu acımızı dindirecek olan bu Olayın müsebbibi anne-baba ve okul idarecileri kim varsa ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bir daha bu tür olaylar yaşanmasın başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor