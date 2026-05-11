Almina'nın mezarı pembeye boyandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 18 gün hayat mücadelesi veren Almina Ağaoğlu'nun mezarı pembeye boyandı. Vatandaşlar, Almina'nın mezarını ziyaret ederek duygusal notlar bırakıyor.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Almina, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Öte yandan, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda bulunan Almina'nın mezarının pembe renge boyandığı görüldü. Mezar çevresine bırakılan çiçekler, oyuncaklar ve el yazısıyla yazılan notlar dikkat çekti. Ziyarete gelen vatandaşların bıraktığı notlarda, "Biz senden razıydık Allah da senden razı olsun", "Onlar ölmedi melek oldu" ifadeleri yer aldı. Küçük kızın mezarı başına gelen bazı vatandaşların dua ettiği, bazılarının ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Bizleri derinden etkiledi, yaraladı"

Rize'den gelen ve Almina'nın mezarını ziyaret eden Mevlüde Sancaktutan, "Menfur saldırıda yavrularımız vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay Allah rahmet eylesin. Bizleri derinden etkiledi yaraladı. Televizyonlarda göründüğü gibi değil buraları ziyaret etmek deprem şehitliğini de ziyaret etmek çok farklı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
