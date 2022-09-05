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Okul öncesi ve birinci sınıflar eğitime başladı

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Okul öncesi ve birinci sınıflar eğitime başladı Bakanlık tarafından hazırlanan uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri bugün itibariyle ders başı yaptıSİVAS Bakanlık tarafından hazırlanan uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri...

Okul öncesi ve birinci sınıflar eğitime başladı

Bakanlık tarafından hazırlanan uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri bugün itibariyle ders başı yaptı

SİVAS Bakanlık tarafından hazırlanan uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri bugün itibariyle ders başı yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri okul yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulanan programa dair illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek. Program 9 Eylül'de sona erecek.

"Çok mutluyuz çocuklarda okulları çok seviyor"

Öğrenci velisi Alper Arslan, "Çocukları ilkokula hazırlamak amacıyla getirdik. Çok sevdiğimiz bir okul, çocuklarım 3,4 ve 5 yaş gruplarına katıldı. Anaokulunun faydasına inandığımız için çocuklarımı getiriyorum. Çok mutluyuz çocuklarda okulları çok seviyor, onlarda mutlu olduğu için bizde çok mutluyuz" dedi.

"Heyecanlıyız"

Heyecanlı olduğunu söyleyen öğrenci velisi Mustafa Kazar, " Heyecanlıyız, 2.çocuğumuz, annesi ile birlikte getirdik. Alışma haftası bu hafta kısmı olarak heyecanlıyız. Onlardan daha heyecanlıyız. İlk çocuğumuz kadar zor olmadı. İlk çocuğumuz da zorlanmıştık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

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