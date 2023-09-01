Okuduğu haberden etkilenerek mavi kapak biriktirmeye başlayan döner ustası, engellilere umut oluyor

Kastamonu'da, okuduğu haberden etkilenen döner ustası, biriktirdiği mavi kapaklarla engelli vatandaşlara umut oluyor.

Kastamonu'da il merkezindeki bir restoranda çalışan döner ustası Tuncay Kaçar, okduğu bir haberden etkilenerek mavi kapak biriktirmeye başladı. İşletmedeki garsonlarla birlikte su şişelerinden çıkan mavi kapakları 5 litrelik pet şişelerde biriktiren döner ustası Tuncay Kaçar, biriktirdiği mavi kapakları daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesine teslim ediyor. Son olarak 5 litrelik 30 şişe dolusu mavi kapak biriktiren Kaçar, kapakları derneğe ulaştırarak engelli vatandaşlara umut oldu. Sokakta yürüdüğü sırada da gördüğü mavi kapakları toplayan Kaçar, herkesin duyarlılık göstererek mavi kapak toplaması gerektiğini ve bu kapakların derneğe ulaştırılması çağrısında bulundu.

"Mavi kapakları severek ve isteyerek topluyorum"

29 senedir dönerci olarak çalıştığını belirten Tuncay Kaçar, "2011 yılından beri bu müessesede çalışıyorum. 1994 yılından itibaren bu sektörün içerisinde bulunuyorum. Uzun yıllardan itibaren sosyal sorumluluk gereği mavi kapak biriktiriyorum. Uzun zamandır mavi kapakları gönüllü olarak topluyorum. Engelli vatandaşlar için biriktirilen 'bir umut' sözü karşılığında Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesine katkıda bulunmak amacıyla mavi kapak toplamaktayım. Severek ve isteyerek topluyorum. Gençlerimize, diğer esnaf arkadaşlarımıza, herkese örnek olması açısından mavi kapak toplamaya devam ediyorum" dedi.

"Engelli bir kişinin hikayesini basında izledikten sonra mavi kapak toplamaya başladım"

Mavi kapak kampanyasını ilk olarak haberlerde gördüğünü ifade eden Kaçar, "Ben, ilk olarak mavi kapakları basında görmüştüm. Dikkatimi çeken bu haber oldu. Sakat bir kardeşimiz, mavi kapak kampanyası karşılığında bir tekerlekli sandalye almış. Kendisi sağlıklı iken bu kapakları biriktirmiş fakat sakatlandığı zaman çok zor durumlar yaşamış. Kimseden bir destek alamamış. Kendisi de tekerlekli sandalyesine kavuştuğu zaman elimden geldiğince bende kapak biriktirip yardımda bulunacağım demiş. Bu da benim çok dikkatimi çekti, o günden bugüne kadar yolda dahi görsem, mavi kapakları biriktirerek katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

"En son iki ay önce 5 litrelik 30'dan fazla bidon dolusu mavi kapağı derneğe teslim ettim"

Sokakta dahi mavi kapak topladığını ifade eden Kaçar, "Yaklaşık iki ay önce 5 litrelik su bidonu içerisinde topladığım mavi kapakları Sakatlar Derneğine teslim ettim. 30'dan fazla bidonda mavi kapak toplamıştım. Bu kapaklar karşılığında tekerlekli sandalye alınıp ihtiyacı olan kişilere destek olmak istiyorum. Benim amacım budur. Bütün işletmelere, su satan yerlere, esnaflara mavi kapakları toplamaları tavsiyesinde bulunuyorum. Bir kapak, bir umuttur. Lütfen kimse bir kapak delip geçmesin, en azından gördüğünüz yerlerdeki bidonlara topladığınız kapakları atın. Ben, her bulduğum yerde her gördüğüm yerde kapakları alıp buraya getiririm ve biriktiririm. İşyerimizde de garson arkadaşlarımız var. Onlardan rica etim, onlarda yukarıda sattıkları suların kapaklarını toplayıp bana getiriyorlar. Bende bu mavi kapakları bidonda toplayıp bir süre sonra Sakatlar Derneğine teslim ediyorum" şeklinde konuştu.

"Pet şişeyi çöpe atmak yerine kapağını alıp bizlerde biriktirebiliriz"

Hafta sonraları dershaneden sonra arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeye geldiğini söyleyen Yusuf Tarık Mısırlıoğlu ise, "Hafta sonları dershaneden sonra yemek yemek için geliyorum buraya. Proje çok güzel, çünkü belli olmaz belki de hepimiz bir gün Allah korusun bir kaza geçirebiliriz. Bunun sonucunda da engelli kalabiliriz. Engellilere yardım yapılması, onlar için kapak toplanması çok güzel. Bir pet şişeyi çöpe atmak yerine kapağını alıp yardım kampanyasına bizlerde katılabiliriz. Bence bu tür projelere herkesin katılması gerekiyor. Böyle kampanyaların desteklenmesi gerekiyor. Bende elimden geldiği kadarıyla böyle kampanyalara katılmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir kampanyası, herkesin de buna destek vermesini bekliyorum"

Mavi kapakların toplanarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alındığını hatırlatan Efe Talha Kolkesen ise, "Benim annem engelli öğretmeni olduğu için engelli insanları da çok yakından tanıyorum ve onların nelere ihtiyacı olduğunu ne kadar ihtiyaçlarının olduğunu yakından biliyorum. Böyle bir kampanyanın olması ve bizlerinde bunu desteklemesi benim görevim ve bütün insanların da görevinin olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kampanyayı da sonuna kadar destekliyorum. Mavi kapaklar toplanarak engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınıyor. Bunun gerçekten güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar da bu kampanyanın arkasındayım. Herkesin de destek vermesini ve bir örgüt olarak bu tür etkinliklere katılmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. - KASTAMONU